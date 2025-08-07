Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА с трансферен удар - взима Кошмара от Берое

ЦСКА с трансферен удар - взима Кошмара от Берое

  • 7 авг 2025 | 14:37
  • 8864
  • 11

ЦСКА е уредил светкавично привличането на голмайстора на efbet Лига Леандро Годой, пише “Мач Телеграф”. По този начин “червените” се надяват да приключат кризата в нападението на отбора. Кошмара, който вкара 18 попадения през миналия сезон за Берое, преминава в лагера на ЦСКА за 1.5 милиона евро.

Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2
Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

Възможно е Годой, който днес минава медицински прегледи в София, да дебютира с червената фланелка още тази събота в домакинството срещу Черно море.

Припомняме, че преди дни се появи информация, че Берое е в сериозна криза, тъй като не е платил парите за трансфера на предишния клуб на Кошмара - Расинг. Именно поради тази причина “заралии” бяха сложили сумата от 1.5 милиона за нападателя.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ясни са столичните битки за купата на България

Ясни са столичните битки за купата на България

  • 7 авг 2025 | 13:37
  • 943
  • 0
Левски с Кристиан Димитров, но без Георги Костадинов срещу Сабах

Левски с Кристиан Димитров, но без Георги Костадинов срещу Сабах

  • 7 авг 2025 | 13:34
  • 1892
  • 1
Пауло Нога е прибрал компенсация от ЦСКА

Пауло Нога е прибрал компенсация от ЦСКА

  • 7 авг 2025 | 13:02
  • 1663
  • 4
Ботев с Тодор Неделев срещу Локомотив (София)

Ботев с Тодор Неделев срещу Локомотив (София)

  • 7 авг 2025 | 12:28
  • 805
  • 1
Пуснаха в продажба единичните билети за България - Испания

Пуснаха в продажба единичните билети за България - Испания

  • 7 авг 2025 | 12:12
  • 5554
  • 17
Тeстове за нови футболисти в Янтра (Полски Тръмбеш)

Тeстове за нови футболисти в Янтра (Полски Тръмбеш)

  • 7 авг 2025 | 11:45
  • 1157
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 19317
  • 169
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 5436
  • 5
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 10110
  • 1
От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

  • 7 авг 2025 | 12:56
  • 6756
  • 4
Арда ще търси добър резултат в Литва

Арда ще търси добър резултат в Литва

  • 7 авг 2025 | 07:38
  • 7849
  • 19