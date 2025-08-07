ЦСКА с трансферен удар - взима Кошмара от Берое

ЦСКА е уредил светкавично привличането на голмайстора на efbet Лига Леандро Годой, пише “Мач Телеграф”. По този начин “червените” се надяват да приключат кризата в нападението на отбора. Кошмара, който вкара 18 попадения през миналия сезон за Берое, преминава в лагера на ЦСКА за 1.5 милиона евро.

Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

Възможно е Годой, който днес минава медицински прегледи в София, да дебютира с червената фланелка още тази събота в домакинството срещу Черно море.

Припомняме, че преди дни се появи информация, че Берое е в сериозна криза, тъй като не е платил парите за трансфера на предишния клуб на Кошмара - Расинг. Именно поради тази причина “заралии” бяха сложили сумата от 1.5 милиона за нападателя.