Левски се раздели с халф

Левски обяви, че се разделя с халфа Клемент Икенна. Договорът на футболиста е бил прекратен по взаимно съгласие, информират “сините”. Икенна се присъедини към Левски през миналото лято, но така и не успя да се наложи в отбора. За последно той игра под наем в украинския Кривбас.

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Ето какво пишат “сините”:

ПФК „Левски“ се раздели с полузащитника Клемент Икенна. Договорът бе прекратен по взаимно съгласие.

През пролетния дял на сезон 2024/25 полузащитникът игра под наем в украинския „Кривбас“.

ПФК „Левски“ благодари на Клемент Икенна за професионализма със синята фланелка и му пожелава здраве, лични и професионални успехи.