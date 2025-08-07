Левски се раздели с халф

Популярни
  7 авг 2025 | 14:43
  • 1234
  • 1

Левски обяви, че се разделя с халфа Клемент Икенна. Договорът на футболиста е бил прекратен по взаимно съгласие, информират “сините”. Икенна се присъедини към Левски през миналото лято, но така и не успя да се наложи в отбора. За последно той игра под наем в украинския Кривбас.

Ето какво пишат “сините”:

ПФК „Левски“ се раздели с полузащитника Клемент Икенна. Договорът бе прекратен по взаимно съгласие.

През пролетния дял на сезон 2024/25 полузащитникът игра под наем в украинския „Кривбас“.

ПФК „Левски“ благодари на Клемент Икенна за професионализма със синята фланелка и му пожелава здраве, лични и професионални успехи.

