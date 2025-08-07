Левски пусна в продажба билети за двубоя със Спартак (Варна)

Левски пусна в продажба билетите за двубоя със Спартак (Варна). Двата тима ще премерят сили един срещу друг в неделя (10 август) от 19:00 часа. Срещата ще е на стадиона “Георги Аспарухов”.

Ето какво пишат от Левски:

Левскари,

Билетите за двубоя от 4-тия кръг на Първа лига срещу „Спартак“ (Варна) са в продажба – достъпни до изчерпване на количествата на касата пред сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ и в мрежата на Eventim.

Вземи своя билет онлайн тук: tickets.levski.bg