Сабах е стотният различен съперник на Левски в Европа

Точно 60 години трябваха на Левски да вкара 300 гола в Европа. Началото бе дадено на 12 септември 1965 година с мача срещу Юргорден на „Росунда“, като Георги Соколов открива резултата още в осмата минута след пас на Георги Аспарухов, но в крайна сметка „сините“ падат с 1:2. Последният гол пък вкара Мустафа Сангаре преди 2 седмици срещу Апоел (Беер Шева).

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

За тези 6 декади Левски изигра точно 220 мача, като 110 различни футболисти са се разписвали, а съперниците са си вкарали 3 автогола. Разбира се, най-много голове са вкарали българите, но от 2011 година насам това правят предимно чужденци – техни са 26 от последните 30 попадения.

Първият чужденец, който бележи, е сърбинът Предраг Пажин през 1999 година срещу АПОЕЛ Никозия (2:0). Разбира се, по-късно Пажин стана български национал. С най-много голове от чужденците са бразилците с 13, включително 7 от последните 11 попадения са на родени в Страната на кафето играчи.

Интересно е, че сред любимите жертви на Левски са отбори от Финландия и Босна, както и от Германия и Италия. Специално за северната държава може да се каже, че е изключение, защото те са вкарани само на един съперник – Рейпас, докато на „Георги Аспарухов“ винаги ще си спомнят болезненото отпадане от Тампере Юнайтед през 2007 година в квалификациите на Шампионската лига след 2 загуби с 0:1.

Далеч по-впечатляващи са головете срещу германски отбори, като те са паднали срещу 6 различни съперника – Щутгарт, Дуисбург, Вердер, Шалке 04, Айнтрахт и Динамо Берлин, който все пак през 1972 година е част от ГДР. Головете срещу представители на Серия А са 14, включително 5 срещу гранда Милан.

Днес Сабах е 100-ят различен съперник на Левски и е логично да се очаква да бъде стартът на 4-ата стотица голове, а еветуалното първото попадение на „Герена“ ще е под №200 като домакин.