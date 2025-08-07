Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Сабах е стотният различен съперник на Левски в Европа

Сабах е стотният различен съперник на Левски в Европа

  • 7 авг 2025 | 10:36
  • 698
  • 0

Точно 60 години трябваха на Левски да вкара 300 гола в Европа. Началото бе дадено на 12 септември 1965 година с мача срещу Юргорден на „Росунда“, като Георги Соколов открива резултата още в осмата минута след пас на Георги Аспарухов, но в крайна сметка „сините“ падат с 1:2. Последният гол пък вкара Мустафа Сангаре преди 2 седмици срещу Апоел (Беер Шева).

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери
Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

За тези 6 декади Левски изигра точно 220 мача, като 110 различни футболисти са се разписвали, а съперниците са си вкарали 3 автогола. Разбира се, най-много голове са вкарали българите, но от 2011 година насам това правят предимно чужденци – техни са 26 от последните 30 попадения.

Първият чужденец, който бележи, е сърбинът Предраг Пажин през 1999 година срещу АПОЕЛ Никозия (2:0). Разбира се, по-късно Пажин стана български национал. С най-много голове от чужденците са бразилците с 13, включително 7 от последните 11 попадения са на родени в Страната на кафето играчи.

Интересно е, че сред любимите жертви на Левски са отбори от Финландия и Босна, както и от Германия и Италия. Специално за северната държава може да се каже, че е изключение, защото те са вкарани само на един съперник – Рейпас, докато на „Георги Аспарухов“ винаги ще си спомнят болезненото отпадане от Тампере Юнайтед през 2007 година в квалификациите на Шампионската лига след 2 загуби с 0:1.

Далеч по-впечатляващи са головете срещу германски отбори, като те са паднали срещу 6 различни съперника – Щутгарт, Дуисбург, Вердер, Шалке 04, Айнтрахт и Динамо Берлин, който все пак през 1972 година е част от ГДР. Головете срещу представители на Серия А са 14, включително 5 срещу гранда Милан.

Днес Сабах е 100-ят различен съперник на Левски и е логично да се очаква да бъде стартът на 4-ата стотица голове, а еветуалното първото попадение на „Герена“ ще е под №200 като домакин.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 12149
  • 137
Арда ще търси добър резултат в Литва

Арда ще търси добър резултат в Литва

  • 7 авг 2025 | 07:38
  • 5385
  • 11
Роби Кийн: Феновете ни ще крещят и скандират, ще видите какво е атмосфера на реванша

Роби Кийн: Феновете ни ще крещят и скандират, ще видите какво е атмосфера на реванша

  • 6 авг 2025 | 23:26
  • 13873
  • 16
Бонман: Всичко остава отворено за реванша

Бонман: Всичко остава отворено за реванша

  • 6 авг 2025 | 23:20
  • 2156
  • 1
Видал каза какъв е пътят към победата над Ференцварош, Лудогорец така ще играе на реванша

Видал каза какъв е пътят към победата над Ференцварош, Лудогорец така ще играе на реванша

  • 6 авг 2025 | 22:55
  • 3973
  • 1
Руи Мота: Двубоят беше добър и за тях, и за нас

Руи Мота: Двубоят беше добър и за тях, и за нас

  • 6 авг 2025 | 22:45
  • 10603
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 12149
  • 137
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 3812
  • 1
Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

  • 6 авг 2025 | 22:22
  • 76167
  • 386
Арда ще търси добър резултат в Литва

Арда ще търси добър резултат в Литва

  • 7 авг 2025 | 07:38
  • 5385
  • 11
Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

  • 6 авг 2025 | 22:57
  • 43145
  • 44
Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

  • 7 авг 2025 | 01:57
  • 13608
  • 29