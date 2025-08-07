Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Колко близо е бил Хюлкенберг до място в Ред Бул?

Колко близо е бил Хюлкенберг до място в Ред Бул?

  • 7 авг 2025 | 10:59
  • 527
  • 0

Серхио Перес имаше решаваща роля за спечелването на световната титла от Макс Верстапен през 2021 във Формула 1. Но съветникът на тима доктор Хелмут Марко разкри пред F1-Insider, че мексиканецът не е бил единственият силен кандидат за втората кола на Ред Бул.

През 2020 Нико Хюлкенберг се представи впечатляващо в трите състезания, в които стартира за Рейсинг Пойнт, като записа и едно трето място в квалификациите. Това е било повод доктор Марко и Кристиан Хорнър да обсъждат кандидатурата на Нико за титуляр в Ред Бул през 2021.

Тото Волф: Трябваше да говорим и с Верстапен
Тото Волф: Трябваше да говорим и с Верстапен

Но в крайна сметка мястото получи Перес, който кара за отбора от 2021 до края на 2024 и доктор Марко обясни, че цени високо Нико, който тази година спечели първия си подиум във Формула 1.

„По това време, през 2020 година, Нико беше част от коментаторския екип на Servus TV. Така че, ние вече имахме някакви отношения с него и дори проведохме първоначални разговори, но след това Перес спечели състезанието в Бахрейн и вниманието се насочи към него“, обясни доктор Марко.

Вилньов: Цунода е може би най-слабият съотборник на Верстапен
Вилньов: Цунода е може би най-слабият съотборник на Верстапен

„Ще го кажа така: щеше да е страхотно ако Нико беше станал наш пилот, тъй като двамата с Макс се разбират много добре. И Хюлкенберг определено щеше да печели точки. Дори и с колата ни сега пак щеше да се бори за по-добри класирания.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Шумахер: Хамилтън няма да се върне в Мерцедес

Шумахер: Хамилтън няма да се върне в Мерцедес

  • 6 авг 2025 | 20:44
  • 4008
  • 0
Зак Браун харесва повече Формула 1 без Хорнър

Зак Браун харесва повече Формула 1 без Хорнър

  • 6 авг 2025 | 20:24
  • 1860
  • 0
Все още не е ясно къде ще се проведе рали „Италия“ догодина

Все още не е ясно къде ще се проведе рали „Италия“ догодина

  • 6 авг 2025 | 19:02
  • 1431
  • 0
Колапинто се върна на пистата след катастрофата

Колапинто се върна на пистата след катастрофата

  • 6 авг 2025 | 18:23
  • 1331
  • 0
Куартараро се надява Ямаха да подобри състезателното си темпо до края на сезона

Куартараро се надява Ямаха да подобри състезателното си темпо до края на сезона

  • 6 авг 2025 | 16:45
  • 1322
  • 0
Ферари разчита само на Леклер в квалификациите

Ферари разчита само на Леклер в квалификациите

  • 6 авг 2025 | 16:40
  • 1580
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 12171
  • 137
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 3835
  • 1
Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

  • 6 авг 2025 | 22:22
  • 76181
  • 386
Арда ще търси добър резултат в Литва

Арда ще търси добър резултат в Литва

  • 7 авг 2025 | 07:38
  • 5394
  • 11
Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

  • 6 авг 2025 | 22:57
  • 43153
  • 44
Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

  • 7 авг 2025 | 01:57
  • 13618
  • 29