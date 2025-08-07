Колко близо е бил Хюлкенберг до място в Ред Бул?

Серхио Перес имаше решаваща роля за спечелването на световната титла от Макс Верстапен през 2021 във Формула 1. Но съветникът на тима доктор Хелмут Марко разкри пред F1-Insider, че мексиканецът не е бил единственият силен кандидат за втората кола на Ред Бул.

През 2020 Нико Хюлкенберг се представи впечатляващо в трите състезания, в които стартира за Рейсинг Пойнт, като записа и едно трето място в квалификациите. Това е било повод доктор Марко и Кристиан Хорнър да обсъждат кандидатурата на Нико за титуляр в Ред Бул през 2021.

Но в крайна сметка мястото получи Перес, който кара за отбора от 2021 до края на 2024 и доктор Марко обясни, че цени високо Нико, който тази година спечели първия си подиум във Формула 1.

„По това време, през 2020 година, Нико беше част от коментаторския екип на Servus TV. Така че, ние вече имахме някакви отношения с него и дори проведохме първоначални разговори, но след това Перес спечели състезанието в Бахрейн и вниманието се насочи към него“, обясни доктор Марко.

„Ще го кажа така: щеше да е страхотно ако Нико беше станал наш пилот, тъй като двамата с Макс се разбират много добре. И Хюлкенберг определено щеше да печели точки. Дори и с колата ни сега пак щеше да се бори за по-добри класирания.“

