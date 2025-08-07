Популярни
Вилньов: Цунода е може би най-слабият съотборник на Верстапен

Световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов от години е сред най-сериозните критици на бившия пилот на Ред Бул Серхио Перес. Но през 2025 година канадецът вече е убеден, че Перес далеч не е бил най-лошият съотборник на Макс Верстапен, основно заради представянето на Лиам Лоусън и Юки Цунода.

„Цунода е може би най-слабият съотборник на Верстапен досега – обясни Вилньов. – Много хора твърдят, че това не е честно, че колата е направена за Макс.

„Но може би Макс е единственият, който всъщност осигурява точна информация за колата на тима. Така тимът развива колата и тя става все по-добра и по-добра за Макс.

„Никой не се опитва да направи болида по-труден за каране за втория пилот. Истината е, че няма много други пилоти като Макс. Преди имаше повече от един пилот на неговото ниво в падока, както и няколко добри и още няколко на средно ниво.

„Сега вече има много на брой добри пилоти, но вече няма изключителни пилоти. Макс наистина изпъква, трудно е да сравним някой друг с него.“

За 14 старта Макс записа две победи и заема третото място в класирането с 187 точки, като в последните състезателни уикенди той и Ред Бул изостават сериозно от пилотите на Макларън. Начело в класирането е Оскар Пиастри с 284 точки, следван от съотборника си Ландо Норис с 275.

Цунода, който дебютира за Ред Бул в Япония, заема 18-ото място от 21 пилоти, карали този сезон във Формула 1, с 10 точки. Най-доброто му класиране е 9-ото място в Бахрейн, второто му състезание с тима на Ред Бул.

Снимки: Gettyimages

