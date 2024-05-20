Селекционерът на Украйна обяви състава за Евро 2024

Селекционерът на националния отбор на Украйна по футбол Серхий Ребров обяви състав от 26 футболисти за Евро 2024. В тима му няма изненади, като всички най-големи имена ще защитават тима в Германия. Сред тях са Андрий Лунин от Реал Мадрид, Олексендър Зинченко от Арсенал, Михайло Мудрик от Челси, Виктор Циганков и Артьом Довбик от Жирона и Руслан Малиновски от Дженоа.

Ребров обяви и списък от седем резерви, които биха запълнили състава, ако някои от основния състав отпадне. Това са Якив Кинерейкин от Днипро, Иван Нестеренко от Ворскла Полтава, Артьом Смоляков от Полися Житомир, Максим Дячук от Динамо Киев, Матвий Пономаренко от Динамо Киев, Артьом Шулянский от Олександрия и Микола Кукаревич от Суонзи.

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Съставът на Украйна:

вратари: Георгий Бушчан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика), Андрий Лунин (Реал Мадрид);

защитници: Микола Мавтиенко (Шахтьор Донецк), Юким Коноплия (Шахтьор Донецк), Валерий Боднар (Шахтьор Донецк), Олександър Тимчик (Динамо Киев), Виталий Миколенко (Евертън), Иля Забарни (Борнемут), Олександър Сваток (Днипро-1), Мексим Толоверов (ЛАСК Линц), Богдан Михайличенко (Полися Житомир);

халфове: Андрий Ярмоленко (Динамо Киев), Микола Шапаренко (Динамо Киев), Володимир Бражко (Динамо Киев), Тарас Стеханенко (Шахтьор Донецк), Олександър Зубков (Шахтьор Донецк), Георгий Судаков (Шахтьор Донецк), Олександър Зинченко (Арсенал), Виктор Циганков (Жирона), Руслан Малиновски (Дженоа), Сергий Сидорчук (Вастерло);

нападатели: Артьом Довбик (Жирона), Михайло Мудрик (Челси), Роман Яремчук (Валенсия), Владислав Ванат (Динамо Киев).

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Снимки: Gettyimages