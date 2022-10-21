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Етър 0:0 Крумовград

  • 21 окт 2022 | 17:29
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Етър 0:0 Крумовград

Oтборите на Етър и Крумовград играят при резултат 0:0 в сблъсък от 14-ия кръг на Втора професионална лига.

ЕТЪР - КРУМОВГРАД 0:0

Стартови състави:

Етър: 13. Станислав Нисторов, 4. Георги Александров, 15. Георги Ангелов, 11. Даниел Младенов, 17. Евгений Илиев, 9. Живко Петков, 25. Крум Стоянов, 26. Мария Иванов, 28. Николай Янков, 34. Олег Димитров, 18. Радослав Терзиев 

Крумовград: 21. Благой Макенджиев 2. Дилян Георгиев, 33. Атанас Ташолов, 71. Цветелин Радев, 14. Александру Осипов, 6. Костадин Ничев, 23. Владислав Узунов, 77. Калоян Стефанов, 10. Ахмед Осман, 20. Джунейт Яшар, 18. Георги Трифонов

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