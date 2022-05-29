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  3. Заслужена победа за Чавдар (Етрополе)

Заслужена победа за Чавдар (Етрополе)

  • 29 май 2022 | 12:53
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Заслужена победа за Чавдар (Етрополе)

Чавдар (Етрополе) спечели с 2:1 гостуването си на Рилски спортист (Самоков). Двубоят е от 37-ия кръг на Югозападната Трета лига. Напълно заслужен успех за селекцията на Йордан Юруков с оглед събитията на терена. Футболистите му контролираха всичко, можеха да бият по-изразително. Противно на крайния резултат обаче, топката първо спря в мрежата зад Димитър Пангев. Там я насочи Петков Петков в 50-ата минута. Радостта на домакините беше за кратко. В 55-ата Андон Гущеров завърши самостоятелен пробив с попадение. Той уцели и гредата четвърт час по-късно. Георги Маджаров реализира с глава победното попадение след центриране на съотборник в 76-ата минута. Още голови възможностите създадоха чавдарци. 

  

Стартови състави:

Рилски спортист – 1. Майкъл Матев, 4. Виктор Колев (капитан), 6. Владислав Георгиев, 8. Тихомир Крумов, 10. Ивайло Захариев, 11. Мартин Тодоров, 21. Васил Калоянов, 15. Денис Бучев, 7. Мартин Динов, 23. Алек Манолов, 19. Петко Петков.

Треньор – Тихомир Йосифов

Чавдар – 22. Димитър Пангев, 99. Сотир Илиев, 5. Калоян Радков, 20. Георги Маджаров, 77. Георги Юруков, 10. Николай Маринов, 23. Виктор Зоров, 4. Христо Василев, 90. Андон Гущеров, 11. Борислав Трендафилов, 9. Николай Ботев (капитан).

Треньор – Йордан Юруков

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