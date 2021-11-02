Дунав с втора победа в Efbet Супер Волей

Волейболният отбор на Дунав (Русе) записа втора победа от началото на сезона в Efbet Супер Волей. Воденият от Пламен Христов тим би категорично като гост новака Сливнишки герой (Сливница) с 3:0 (25:18, 25:18, 25:19) в мач от междинния 3-и кръг, игран тази вечер в зала "Арена Сливница".

Така русенци имат 2 победи, 1 загуба и 6 точки във временното класиране. Сливнишки герой пък е с 1 победа, 1 загуба и 3 точки, но и мач по-малко. Следващата среща на Дунав е още утре (3 ноември) от 18,00 часа, когато гостуват на ЦСКА в изтеглен двубой от 4-ия кръг на първенството. Мачът на играчите на Мартин Стоев от 4-ия кръг пък е в събота (6 ноември) от 18,30 часа, когато са отново домакини, но този път на Марек Юнион Ивкони (Дупница).

Над всички за Дунав бе Петър Христосков със страхотните 19 точки (2 блока и 40% ефективност в атака) за победата. За домакините от Сливнишки герой Ерик Стоев (1 блок, 41% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане) и Мариян Наков (1 ас и 28% ефективност в атака) се отчетоха с по 12 точки.

СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ (СЛИВНИЦА) - ДУНАВ (РУСЕ) 0:3 (18:25, 18:25, 19:25)

СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ: Стоил Палев 2, Мариян Наков 12, Ерик Стоев 12, Методи Ананиев, Павел Душков 4, Георги Левенов 1 - Борис Димов-либеро (Костадин Стойков 8, Емил Илиев, Валери Тодоров, Иван Тасев 1, Георги Митов-либеро)

Старши треньор: МАРТИН СТОЕВ

ДУНАВ: Стилиян Асенов 4, Петър Христосков 19, Стефан Иванов 8, Ангел Павлов 10, Стивън Димитров 6, Борислав Манолов 4 - Атанас Митев-либеро

Старши треньор: ПЛАМЕН ХРИСТОВ.

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