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Мартин Стоев и Сливнишки герой стартираха с чиста победа в Efbet Супер Волей

  • 23 октомври 2021 | 19:24
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Мартин Стоев и Сливнишки герой стартираха с чиста победа в Efbet Супер Волей

Отборът на Сливнишки герой (Сливница), който е воден от Мартин Стоев, дебютира с чиста победа участието си в Efbet Супер Волей.

Сливнишки герой сразиха Ботев (Луковит) с 3:0 (25:21, 25:17, 25:17) в мач от първия кръг, който се игра в “Арена Сливница”.

Мариян Наков стана най-резултатен за домакините с 16 точки (2 аса, 56% ефективност в атака - +13). Бившият национал Методи Ананиев добави 11 точки (2 аса, 2 блока, 54% ефективност в атака, 25%перфектно и 58% позитивно посрещане - +9).

Диагоналът Иван Панков записа 11 точки (1 ас, 36% ефективност в атака - -1).

СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ (СЛИВНИЦА) — БОТЕВ (ЛУКОВИТ) 3:0 (25:21, 25:17, 25:17) 
СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ: Стоил Палев 6, Мариян Наков 16, Методи Ананиев 11, Ерик Стоев 7, Павел Душков 8, Георги Левенов 4 — Борис Димов-либеро (Теодор Манчев, Георги Метов-либеро) 
Старши треньор: МАРТИН СТОЕВ 
БОТЕВ: Христо Петков, Иван Панков 11, Мирослав Братанов 7, Цветослав Цаков, Любомир Топалов 6, Пламен Тодоров 3 — Калоян Калчев-либеро (Илиян Иванов 5) 
Старши треньор: ПЛАМЕН ТОДОРОВ.

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