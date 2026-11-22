Преслав Петков и Дюрен с нова победа в Германия

Националът Преслав Петков и неговият СВД пауърволейс (Дюрен) постигнаха нова победа в германската Бундеслига. Петков и компания биха категорично като гости Фрайбург с 3:0 (25:16, 25:22, 25:19) в мач от 7-ия кръг на шампионата.

По този начин Дюрен е на второ място във временното класиране с 6 победи, 1 загуба и 19 точки в актива си. В следващия 7-и кръг Петков и съотборниците му са домакини на Хелиос Гризлис (Гийзен). Срещата е в събота (28 ноември) от 20,30 часа българско време.

Преслав Петков игра цял мач за Дюрен и реализира 6 точки (2 блока и 80% ефективност в атака) за успеха.

Андрес Йефанов, Омар Хойос и Даниел Ветер пък завършиха с по 12 за победата на гостите.

За тима на Фрайбург Такуми Камеяма и Иво Лунсинг приключиха с 13 и 12 точки.

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