Мирослав Живков: Голямата разлика беше в опита на тримата им крайни нападатели

Старши треньорът на Берое Мирослав Живков коментира поражението с 0:3 от Левски в двубой от шестия кръг на Winbet Супер Волей. Наставникът на старозагорци посочи основните причини за загубата и разкри подробности около кадровите проблеми в отбора. Специалистът изрази надежда, че новото попълнение Амир Хоршиди ще може да вземе участие още в следващия мач.

„Успяхме в два гейма да стоим много близо до Левски и да се надиграваме с тях. Разликата днес бяха тримата им много опитни крайни нападатели, които във важните моменти, когато всичко беше под напрежение, взеха по-правилните решения. Това е големият опит на тези състезатели, които са играли дълго време в чужбина. Левски беше по-добър от нас на контраатака, в защита и при обработването на топката. В останалите елементи бяхме доста близо“, заяви Живков.

Левски с чиста победа срещу Берое

Наставникът разкри, че Берое продължава да изпитва кадрови затруднения, като основният диагонал Амир Хоршиди се е присъединил към отбора едва ден преди срещата.

„Кордев се контузи, а основният ни диагонал пристигна вчера. Проведохме цялата подготовка без него. През последните четири седмици той е имал само физически тренировки и е далеч от оптималното си спортно-техническо състояние. Ще се опитаме да разчитаме на него в следващите мачове, но всичко зависи от това колко бързо ще навлезе във форма. Най-важното е да го направим постепенно, за да избегнем контузия“, обясни специалистът.

Живков изрази надежда, че Хоршиди ще направи дебюта си още в следващия двубой.

„Ще направя всичко възможно той да участва. Ще се опитаме да го подготвим максимално добре през седмицата и ще търсим варианти да бъде на игрището“, допълни треньорът.

Наставникът на Берое коментира и останалите проблеми в състава.

„С него на терена и ако Кордев се възстанови, ще се доближим до първоначалната ни идея за отбора. Другата голяма загуба е Рангел. Надявам се да се възстанови бързо, защото това ще повиши качеството на тренировките. Ако всички сме в оптимално физическо състояние, нещата ще бъдат много по-добре“, завърши Мирослав Живков.

Снимки: НВЛ

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