Мартин Атанасов с 8 точки, Олимпиакос удари Паниониос в Гърция

Националът Мартин Атанасов и неговият Олимпиакос (Пирея) се върнаха на победния път в гръцката Novibet Волей Лига. Воденият от Алберто Джулиани тим надигра у дома Паниониос с 3:0 (25:17, 25:19, 25:18) в среща от 5-ия кръг, играна снощи в зала "Мелина Меркури".

Така "червено-белите" са на 4-о място във временното класиране с 3 победи, 2 загуби и 10 точки. В следващия 6-и кръг Олимпиакос ще гостува на ПАОК (Солун). Мачът е в събота (28 ноември) от 19,00 часа българско време.

Мартин Атанасов изигра отличен мач като титуляр за Олимпиакос и завърши с 8 точки (1 блок, 1 ас, 55% ефективност в атака и 89% позитивно посрещане - +6) за успеха.

Над всички за домакините бе американският национал Джейк Хейнс с 21 точки (7 аса!, 1 блок и 59% ефективност в атака - +12) и бе обявен за MVP на мача. Александрос Раптис добави 13 точки (3 блока, 2 аса, 47% ефективност в атака и 28% позитивно посрещане - +11) за победата.

Любов и волейбол - Елица и Александър Атанасийевич

За Паниониос най-резултатен бе Александър Атанасийевич с 13 точки (46% ефективност в атака - +5).

ОЛИМПИАКОС (ПИРЕЯ) – ПАНИОНИОС 3:0 (25:17, 25:19, 25:18)

ОЛИМПИАКОС: Микеле Баранович 2, Джейк Хейнс 21, МАРТИН АТАНАСОВ 8, Александрос Раптис 13, Ламброс Питакудис 10, Спенсър Хелдър 4 – Димитрис Цяврас–либеро (Матео Хасбала, Фриксос Коцакис 1, Вангелис Вайопулос, Димитрис Константинидис, Христос Пердикеас)

Старши треньор: АЛБЕРТО ДЖУЛИАНИ

ПАНИОНИОС: Вук Тодорович 1, Александър Атанасийевич 13, Александрос Нанопулос 8, Али Хагпараст 5, Йоргос Петреас 1, Димостенис Линардос 3 – Шо Такахаши-либеро (Никола Мияйлович, Йоргос Дрогарис, Спирос Барбунис 3, Анастасиос Сонакис-либеро)

Старши треньор: НЕВЕН МАЙСТОРОВИЧ.

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