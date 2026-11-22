Страхотен Вени Антов с 30 точки и MVP, Туркоа начело във Франция

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа записаха 5-а поредна и общо 6-а победа във Франция. Антов и съотборниците му се наложиха като гости на новака Роян с 3:1 (25:20, 20:25, 25:21, 31:29) в мач от 7-ия кръг на местната Alterna VOLSTAR Ligue, игран късно снощи пред около 1300 зрители в зала "Еспейс Кордуан".

Така Туркоа излезе начело във временното класиране с 6 победи, 1 загуба и 17 точки, с колкото са и вторият Кан и третият Тур, но с по-лоши показатели. В следващия 8-и кръг Антов и компания са домакини на Поатие. Срещата е в събота (28 ноември) от 20,00 часа българско време.

Супер Вени Антов с 27 точки, Туркоа с измъчена победа срещу Пари Волей във Франция

Вени Антов изигра пореден страхотен мач за Туркоа и бе над всички с 30 точки (5 аса!, 3 блока и 63% ефективност в атака - +17) за победата.

Хоакин Галего добави още 12 точки (5 блока!, 1 ас и 67% ефективност в атака - +7) за успеха.

За домакините от Роан Шейх Диоп реализира 21 точки (3 блока и 58% ефективност в атака - +10, а Уго Да Силва завърши с 14 точки (2 блока, 1 ас, 46% ефективност в атака и 87% позитивно посрещане - +2), но и това не беше достатъчно за победа.

РОЯН – ТУРКОА 1:3 (20:25, 25:20, 21:25, 29:31)

РОЯН: Микел Хоф 5, Шейх Диоп 21, Максим Ервоар 7, Уго Да Силва 14, Жозеф Кофане Бойомо 9, Матеус Фаустино 5 – Жулиен Паские–либеро (Виктор Соси)

Старши треньор: ГИЙОМ РЕКЮР

ТУРКОА: Матиас Хираудо 1, ВЕНИСЛАВ АНТОВ 30, Роберт Андринга 8, Натан Кановас 4, Махди Бентахер 9, Хоакин Галего 12 – Жулиан Дебес–либеро (Рубен Гомеш, Усама Бен Ромдан 9)

Старши треньор: ДОРИАН РУЖЕЙРОН.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google