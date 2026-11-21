Тодор Скримов след успеха над Берое: Сами си направихме първия гейм труден

Волейболистът на Левски Тодор Скримов коментира победата с 3:0 над Берое в двубой от шестия кръг на Winbet Супер Волей. Опитният посрещач, който бе избран за MVP на срещата, остана доволен от успеха, но призна, че „сините“ сами са си създали трудности в първия гейм. Той говори и за използваната от Николай Желязков формация с трима посрещачи.

„Първият гейм не беше труден. Започнахме добре, но сами си го направихме такъв със серия от неточности. Най-важното все пак е победата. Смятам, че с изключение на някои малки епизоди се справихме добре. С оглед на това, че играхме с трима посрещачи, мисля, че представянето ни беше добро. Берое е един от водещите отбори през последните години и трябва да сме доволни от победата с 3:0“, заяви Скримов.

Левски с чиста победа срещу Берое

Бившият национал коментира и необичайната схема, на която заложиха „сините“ в отсъствието на Кристиян Титрийски.

„Това е плюс за нас. Имаме четирима души на посрещане, включително либерото, и можем да ги сменяме в различните ротации. Светльо Иванов се справи много добре и в атака. Според мен се получи и стояхме добре на терена. Разбира се, имаме страхотен диагонал в лицето на Кристиян, но тази формация ни дава допълнителна опция“, допълни той.

Николай Желязков: Днес контролирахме събитията, Титрийски изкара вирус през седмицата

Скримов обърна внимание и на колебанията в играта на Левски, които позволиха на Берое да навакса сериозно изоставане в първата част.

„Допуснахме неточности всички. Случва ни се, както беше и в мача с хърватите. Според мен понякога не издържаме под напрежение. Трябва да работим и да се стремим да не допускаме подобни моменти“, завърши волейболистът на Левски.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google