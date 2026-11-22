Светослав Станков и Кифисия с драматична загуба в Гърция

Българският разпределител Светослав Станков и неговият Кифисия допуснаха много драматична 4-а загуба в гръцката Novibet Волей Лига. Станков и съотборниците му отстъпиха у дома от Милон с 2:3 (25:21, 21:25, 17:25, 25:17, 20:22) в среща от 5-ия кръг на шампионата.

Така Кифисия е на 8-о място във временното класиране с едва 1 победа, 4 загуби и 5 точки. В следващия 6-и кръг Станков и компания са отново домакини, но на Каламата. Двубоят е в събота (28 ноември) от 19,00 часа българско време.

Светослав Станков и Кифисия изпуснаха победата срещу Атанасийевич и Паниониос

Светослав Станков игра цял мач за домакините и завърши с 6 точки (1 блок и 3 аса - +5).

Най-резултатен за Кифисия бе Евгений Баннов с 23 точки (2 блока, 48% ефективност в атака, +13), а Василис Костопулос и Кевин Карабали добавиха съответно 14 и 12 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

За тима на Милон Милад Ебадипур (2 блока, 56% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +9) и Фернандо Ернандес (1 блок и 67% ефективност в атака - +16) реализираха 25 и 23 точки за победата.

КИФИСИЯ – МИЛОН 2:3 (25:21, 21:25, 17:25, 25:17, 20:22)

КИФИСИЯ: Педро Молина 9, Никос Мелес 8, Евгений Баннов 23, Василис Костопулос 14, Кевин Карабали 12, СВЕТОСЛАВ СТАНКОВ 6 - Лефтерис Фолиас-либеро (Григорис Бардакцян, Кирякос Спириунис 6, Панайотис Марку, Милтядис Царкатоглу, Конрад Гузда-либеро)

Старши треньор: НИКОС ЗАЛМАС

МИЛОН: Димитрис Теодосис 7, Ренет Ванкер 3, Милад Ебадипур 25, Ангелос Стателос 5, Фернандо Ернандес 23, Йоргос Маделидис 12 - Спирос Велудис-либеро 3 (Минас Арапакис 2, Никос Дороватас)

Старши треньор: КОНСТАНТИНОС ХРИСТОФИДЕЛИС.

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