Това са хърватите, които ще играят на еврофиналите

Селекционерът на хърватския национален отбор Златко Далич обяви разширен състав от 34 футболисти за предстоящото Евро 2020. В него личат имената на звездите Лука Модрич, Матео Ковачич, Иван Перишич, Марио Пашалич, Анте Ребич и Марсело Брозович. Тимът трябва да бъде намален до 26 футболисти преди началото на европейския шампионат. Хърватите са в група "D" с отборите на Англия, Чехия и Шотландия. На 13 юни Хърватия ще се изправи срещу Англия в Лондон в първата си среща на Евро 2020.

Окончателният състав на хърватите трябва да бъде съобщен след 14 дни. Финалистът от последното световно първенство ще играе приятелски срещи с Армения и Белгия пред старта на шампионата на Стария континент.

Разширен състав на Хърватия

вратари: Доминик Ливакович (Динамо Загреб), Симон Слуга (Лутън, Англия), Ловре Калинич (Хайдук Сплит)

защитници: Деян Ловрен (Зенит Санкт Петербург, Русия), Домагой Вида (Бешикташ, Турция), Шиме Върсалко (Атлетико Мадрид, Испания), Борна Баришич (Рейнджърс, Шотландия), Дуйе Чалета-Цар (Олимпик Марсилия, Франция), Йосип Юранович (Легия Варшава, Полша), Йошко Гвардиол (Динамо Загреб), Домагой Бърдарич (Лил, Франция), Миле Шкорич (Осиек)

халфове и нападатели: Лука Модрич (Реал Мадрид), Марсело Брозович (Интер), Матео Ковачич (Челси), Никола Влашич (ЦСКА Москва, Русия), Марио Пашалич (Аталанта, Италия), Милан Бадел (Дженоа, Италия), Лука Иванушец (Динамо Загреб), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Анте Ребич (Милан, Италия), Иван Перишич (Интер Милано, Италия), Андрей Крамарич (Хофенхайм, Германия), Анте Будимир (Осасуна, Испания), Йосип Брекало (Волфсбург, Германия), Мислав Оршич (Динамо Загреб)

резерви: Ивица Ивушич (Осиек), Филип Уремович (Казан, Русия), Марин Понграчич (Волфсбург, Германия), Никола Моро (Динамо Загреб), Ловро Майер (Динамо Загреб), Тома Башич (Бордо, Франция), Кристиян Ловрич (Горица, Словения), Марко Ливая (Хайдук Сплит)