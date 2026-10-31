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Астън Вила сам се саботира и изгуби две точки срещу Фулъм

  • 31 окт 2026 | 23:58
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Отборите на Астън Вила и Фулъм направиха равенство 1:1 в среща от деветия кръг на английската Премиър лийг. "Виланите" пропуснаха отлична възможност да се доближат само на две точки от четвъртия Челси. "Котиджърс", макар и да прогресираха с едно място в класирането спрямо Ковънтри заради по-добрата си голова разлика, останаха само на два пункта пред първия под чертата Кристъл Палас.

Бирмингамци могат да се сърдят само на себе си, тъй като четвърт час след началото на двубоя получиха правото да изпълнят дузпа, но Джон Макгин се провали от бялата точка.

Все пак те намериха път към вратата на съперника и в 39-ата минута Николас Джаксън вдигна на крака "Вила Парк".

В 64-ата минута обаче домакините отново се самосаботираха и Сузуки си вкара автогол, а до края ново попадение не падна и съперниците разделиха точките.

Издънката дойде броени дни преди визитата на Астън Вила на Барселона в Шампионската лига на 3 ноември (вторник) от 22:00 часа българско време на "Камп Ноу".

Следващият мач за Фулъм пък е на 7 ноември (събота) от 17:00 часа срещу закъсалия Нюкасъл в двубой от Премиър лийг.

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