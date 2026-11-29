Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд публикува в социалните мрежи снимки и стоп-кадри от спорни ситуации по време на дербито срещу Арсенал от 12-ия кръг на Премиър лийг.
Срещата на стадион „Емирейтс“ в Лондон приключи при резултат 2:2, а главен арбитър бе Джон Брукс.
Един от споделените кадри показва как халфът на "топчиите" Бруно Гимараеш дърпа за косата крилото на гостите Жереми Доку.
На друга снимка се вижда игра с ръка в собственото наказателно поле на нападателя на „артилеристите“ Виктор Гьокереш в заключителните минути на двубоя, при която реферът не посочи бялата точка.
След това равенство Арсенал продължава да оглавява класирането в английския елит с актив от 29 точки, докато Манчестър Сити заема втората позиция с 23 точки.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago