Холанд показа двете най-скандални ситуации от дербито с Арсенал

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд публикува в социалните мрежи снимки и стоп-кадри от спорни ситуации по време на дербито срещу Арсенал от 12-ия кръг на Премиър лийг.



Срещата на стадион „Емирейтс“ в Лондон приключи при резултат 2:2, а главен арбитър бе Джон Брукс.

Един от споделените кадри показва как халфът на "топчиите" Бруно Гимараеш дърпа за косата крилото на гостите Жереми Доку.

🚨🔥 Erling Haaland on Instagram. 📸📸 https://t.co/vKPZ2MgA7s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2026

На друга снимка се вижда игра с ръка в собственото наказателно поле на нападателя на „артилеристите“ Виктор Гьокереш в заключителните минути на двубоя, при която реферът не посочи бялата точка.

След това равенство Арсенал продължава да оглавява класирането в английския елит с актив от 29 точки, докато Манчестър Сити заема втората позиция с 23 точки.

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Снимки: Imago