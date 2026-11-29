Тулуза надви Рен в голово шоу

Отборът на Тулуза постигна домакинска победа с 3:2 срещу Рен в среща от 12-ия кръг на Лига 1.

Домакините откриха резултата още във 2-рата минута чрез Сион Опонг. В 21-вата Тулуза получи право да изпълни дузпа, която Каспер Тенгстед превърна в гол за 2:0.

В 63-тата минута Томас Йоргенсен покачи на 3:0 и изглеждаше, че интригата е приключила. В продължението на срещата обаче футболистите на Рен организираха финален щурм, воден от Естебан Льопол. Нападателят намали изоставането на гостите в шестата минута на добавеното време, а шест минути по-късно - в 102-рата, реализира и дузпа за 3:2.

След този успех двата отбора се изравниха в класирането на Лига 1 с актив от по 17 точки в средата на таблицата.

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Снимки: Imago