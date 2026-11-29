Виляреал превъзмогна загубата от Барселона

С два гола на Жорж Микаутадзе тимът на Виляреал пребори Селта с 2:1 като гост в среща от 14-тия кръг на испанското първенство. Това е пета победа за отбора този сезон в Ла Лига и той е в средата на класирането. Съперникът от Виго пък е на крачка от изпадащите, като за него това е трета поредна загуба във всички турнири.

Домакините направиха по-силна първа част, макар да се оказаха догонващи в резултат още в третата минута. Тогава Микаутадзе реализира първото си попадение от дузпа, отсъдена за игра с ръка след намесата на ВАР. В 30-ата минута юношата на Барселона Феран Жутгла изравни.

После обаче точно Жутгла стана причина за втория гол на Виляреал. Той падна девет минути след паузата, когато нападателят загуби владението на топката и последва пас към Микаутадзе, който реализира за оказалото се крайно 2:1.

През идната седмица първо и двата тима имат мачове от турнира за Купата на Испания срещу съперници от долните дивизии. След това “жълтата подводница” ще посрещне Реал Сосиедад в мач от Ла Лига, а Селта ще гостува на Барселона.

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