Ланс Строл може да пропусне Абу Даби заради контузия

Пилотът на Астън Мартин Ланс Строл може да пропусне финалния старт от сезона във Формула 1 за Гран При на Абу Даби. Причината е контузия в гърба, която го принуди да напусне преждевременно състезанието за Гран При на Катар днес.

Канадецът се оттегли от надпреварата на пистата „Лусайл“, като записа 14-ото си отпадане в рамките на изключително трудна и изпълнена с предизвикателства кампания.

"You didn't want to do a Rosberg/Hamilton for me?" Cheeky Oscar! 😁 #F1 #QatarGP https://t.co/OvmBADWAig — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

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Физическите проблеми на Ланс се появиха още по време на втората свободна тренировка в петък, когато той получи разтежение в гърба. Въпреки че се опита да контролира травмата през останалата част от състезателния уикенд и застана на стартовата решетка в неделя, болките го принудиха да се прибере окончателно в бокса дълго преди финала.

От отбора на Астън Мартин обясниха, че причината за оттеглянето е свързана с факта, че пилотът се е чувствал некомфортно в болида заради болки в гърба. Взетото решение да бъде прекратено участието му е повлияно също от объркан питстоп и сериозна загуба на аеродинамично притискане вследствие на поражения по колата.

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След края на надпреварата Строл говори пред медиите за контузията.

„Изпитвах огромна болка и усещах, че няма как да управлявам болида нормално. Дори не можех да спирам както трябва“, заяви канадецът.

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Запитан дали травмата може да му попречи да стартира в Абу Даби, пилотът отговори кратко: „Възможно е. Може да се окаже сложно.“

Ако Строл не бъде в състояние да се състезава на пистата „Яс Марина“, базираният в Силвърстоун тим може да заложи на резервния си пилот Джак Кроуфорд. През настоящия сезон американецът вече натрупа известен опит зад волана на актуалния болид, след като участва в няколко първи свободни тренировки. Като вариант пред британския тим остава и опитният бивш състезател на Макларън Щофел Вандоорн, който също е част от пула от резерви.

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Снимки: Gettyimages