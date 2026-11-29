Оскар Пиастри завърши трети в Гран При на Катар и записа второ поредно качване на подиума в последните два старта.
„Това беше най-доброто, което можехме да постигнем днес - беше сигурен австралиецът. - Последната серия обиколки беше доста стресираща. Средно твърдите гуми бяха добри за около три обиколки, след това Макс бавно започна да ме застига.
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„Много съм доволен, това беше всичко, което можехме да направим, радвам се, че отново съм на подиума.
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„Направих добър старт, но след като излязох трети, знаех, че това е максимумът за мен. Беше изкушаващо да съм близо до Кими след боксовете, но ние изобщо не бяхме близо до тях като скорост, за да се борим с тях тази вечер.“
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Снимки: Gettyimages