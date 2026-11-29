Пиастри: Третото място беше максимумът днес

Оскар Пиастри завърши трети в Гран При на Катар и записа второ поредно качване на подиума в последните два старта.

„Това беше най-доброто, което можехме да постигнем днес - беше сигурен австралиецът. - Последната серия обиколки беше доста стресираща. Средно твърдите гуми бяха добри за около три обиколки, след това Макс бавно започна да ме застига.

"You didn't want to do a Rosberg/Hamilton for me?" Cheeky Oscar! 😁 #F1 #QatarGP https://t.co/OvmBADWAig — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

Андреа Кими Антонели с първа победа като световен шампион във Формула 1

„Много съм доволен, това беше всичко, което можехме да направим, радвам се, че отново съм на подиума.

Ръсел: Не искам подарена победа, още веднъж лош късмет

„Направих добър старт, но след като излязох трети, знаех, че това е максимумът за мен. Беше изкушаващо да съм близо до Кими след боксовете, но ние изобщо не бяхме близо до тях като скорост, за да се борим с тях тази вечер.“

Антонели: Колата ни днес беше нереална, исках да върна първото място на Джордж

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages