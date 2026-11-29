Верстапен: Заповедите от бокса бяха правилното решение

Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен защити решението на отбора за размяна на позициите с неговия съотборник Исак Хаджар в началната фаза на Гран при на Катар. Четирикратният световен шампион призна, че колата му RB22 е понесла тежки поражения, които сериозно са ограничили скоростта му през по-голямата част от дистанцията.

Верстапен финишира на четвърто място на пистата „Лусайл“, на 34 секунди зад победителя Андреа Кими Антонели. Това бе логичен завършек на труден състезателен уикенд, в който екипът на Ред Бул изпитваше сериозен дефицит по отношение на състезателното темпо.

Kimi wins once again, and Toto enjoyed almost all of it! 😆 #F1 #QatarGP @MercedesAMGF1 https://t.co/7N2yrwf8GZ — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

Антонели: Колата ни днес беше нереална, исках да върна първото място на Джордж

Проблемите за нидерландеца се появиха още след изгасването на червените светлини, когато движещият се пред него Хаджар излезе извън очертанията на трасето и засипа идващия отзад автомобил с парчета и чакъл.

Андреа Кими Антонели с първа победа като световен шампион във Формула 1

В среща с медиите Верстапен разясни, че пораженията са предопределили състезанието му още от откриващата обиколка.

„Проблемите започнаха още в първата обиколка. Исак излетя пред мен и на практика разби половината ми болид. Половината от предното ми крило се разслои, а камъните, които той вдигна от зоната за сигурност, пробиха дупки в страничния панел. Това веднага нанесе удар по моето темпо. На писта, където аеродинамичната ефективност е ключова, всяко подобно увреждане е пагубно. Заради това страдах много, особено в първите две части на състезанието, когато имах голямо износване на гумите и тежко недозавиване“, обясни нидерландецът.

Ръсел: Не искам подарена победа, още веднъж лош късмет

„В последния стинт се опитахме да подобрим баланса и нещата потръгнаха малко по-добре, но аз гледам единствено към първото място, а лидерът бе далеч напред. Като цяло уикендът далеч не бе най-добрият за нас, но това е обяснимо с оглед конфигурацията на пистата, която не пасваше на нашия автомобил“, сподели още той.

Верстапен оправда и заповедта от бокса, накарала Хаджар да отстъпи позицията си рано в състезанието, след като френският пилот също получи дефект в предното крило и започна да губи скорост.

Пиастри: Третото място беше максимумът днес

„Той също изпитваше затруднения с предното си крило още от старта. В определен момент отборът трябваше да вземе решение и вярвам, че то беше абсолютно правилно“, коментира Верстапен.

Въпреки техническите спънки и липсата на достатъчно скорост, четвъртата позиция в Катар бе напълно достатъчна за Макс Верстапен, за да си гарантира второто място в крайното класиране при пилотите.

Тото Волф: Ръсел губеше почти по секунда на обиколка

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages