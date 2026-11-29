Тото Волф: Ръсел губеше почти по секунда на обиколка

Шефът на Мерцедес Тото Волф коментира проблемите на Джордж Ръсел, които днес го лишиха от шанс да се бори за победата в Гран При на Катар.

„Много успешен ден за нас - заяви австриецът. - Не искам да говоря за това колко добре сме се представили, но колата ни вървеше като по релси. На моменти имахме аванс от над 1 секунда на обиколка. Сега трябва да открием точната причина за това, но аз съм много доволен.

Kimi's first win since Austin 🏆 #F1 #QatarGP https://t.co/GQ20yZY7in — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

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„Сутринта преди състезанието дискутирахме как ще се състезават пилотите ни, защото не можем да искаме от някой от тях да се откаже от победата и за това се споразумяхме днес.

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„След това стана по-напрегнато, двамата бяха твърде близо един до друг, за да се чувствам добре, но Джордж имаше сериозни поражения по колата. Изглеждаше, че той губи почти по секунда на обиколка. Сякаш нещо беше избухнало под пода на колата му. Така че, той нямаше как да се бори отново да е първи.“

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Снимки: Gettyimages