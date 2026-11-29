Ръсел: Не искам подарена победа, още веднъж лош късмет

Джордж Ръсел загуби шанс да се бори за победата днес в Катар, след под колата му се заби отломка от табелите край трасето и това се отрази на представянето му, като при бокса механиците не успяха да отстранят проблема.

„Още едно състезание с лош късмет - заяви Ръсел. - Това описва добре цялата ми година. Мисля, че беше неприемливо, когато се озовахме на излизането от завоя и там имаше отломки по цялата писта.

We've all seen it, now George takes a look 👀 Russell inspects the debris that hampered his race 🔎 #F1 #QatarGP https://t.co/a16SDFUgwV — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

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„В момента който ударих тази отломка разбрах, че нещо не е наред, ударът беше сериозен и сега видях как изглежда подът на колата ми.

„Все пак съм доволен, че стигнах до подиума, но състезанието не трябваше да се развие така. Буквално още във втората обиколка на завои 2 и 3 имаше много отломки и трябваше да има поне виртуална кола за сигурност, неприемливо е да няма кола за сигурност.

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„Честно казано, това не беше моята година. Кими се справи страхотно, тимът също, колата ни беше страхотна през целия уикенд, направо нереално.

„Нямам търпение за Новата година и не, не бих приел подарена победа от Кими, не искам подарена победа.“

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Снимки: Gettyimages