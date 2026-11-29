Антонели: Колата ни днес беше нереална, исках да върна първото място на Джордж

Андреа Кими Антонели спечели десетата си победа за сезона в Гран При на Катар и засипа с похвали представянето на Мерцедес днес.

„Колата ни днес беше нереална - заяви италианецът. - Състезателното ни темпо беше просто невероятно, особено на чист въздух в последната серия обиколки. Въртях обиколки за минута и 25, натисках още и колата стоеше като на релси.

Win #10 of the season for Kimi 🏆 #F1 #QatarGP @MercedesAMGF1 https://t.co/GGj07L8trF — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

Андреа Кими Антонели с първа победа като световен шампион във Формула 1

„Беше истинско удоволствие да карам, това е най-добрата ни кола за този сезон. Гордея се с работата, свършена от тима, особено що се отнася до разбирането на новия пакет промени.

„Съжалявам за Джордж. Той имаше поражения по колата, мисля, че щеше да стане хубава битка с него, но съм много доволен от тази победа, както и от темпото ни.

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„Ясно е, че тимът се опитва да помогне на Джордж в битката за второто място в крайното класиране, знам колко е важно това и за отбора, затова исках да му върна първото място, като съм наясно с тази ситуация. Но от бокса ми казаха, че всичко е наред и аз си запазих победата.“

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Снимки: Gettyimages