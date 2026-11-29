Андреа Кими Антонели спечели десетата си победа за сезона в Гран При на Катар и засипа с похвали представянето на Мерцедес днес.
„Колата ни днес беше нереална - заяви италианецът. - Състезателното ни темпо беше просто невероятно, особено на чист въздух в последната серия обиколки. Въртях обиколки за минута и 25, натисках още и колата стоеше като на релси.
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„Беше истинско удоволствие да карам, това е най-добрата ни кола за този сезон. Гордея се с работата, свършена от тима, особено що се отнася до разбирането на новия пакет промени.
„Съжалявам за Джордж. Той имаше поражения по колата, мисля, че щеше да стане хубава битка с него, но съм много доволен от тази победа, както и от темпото ни.
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„Ясно е, че тимът се опитва да помогне на Джордж в битката за второто място в крайното класиране, знам колко е важно това и за отбора, затова исках да му върна първото място, като съм наясно с тази ситуация. Но от бокса ми казаха, че всичко е наред и аз си запазих победата.“
Снимки: Gettyimages