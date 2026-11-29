Хамилтън след недоволството на Леклер: Не е мой проблем!

Люис Хамилтън отговори директно на реакциите на Шарл Леклер, след като монегаскът постави под въпрос отборните заповеди на Ферари по радиото по време на надпреварата за Голямата награда на Катар.

Леклер се озова зад съотборника си още в началния етап на състезанието на пистата „Лусайл“. Причина за това станаха негово излитане в зоната за сигурност на първи завой и последвало бавно спиране в бокса, което позволи на Хамилтън да поеме инициативата и да излезе напред.

Onboard with Leclerc who's been told to hold position behind his team mate Hamilton who's in P6 #F1 #QatarGP | LAP 55/57 https://t.co/4DkgAFc4gZ — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

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Докато Шарл се движеше зад Люис, от бокса на Скудерия първоначално му наредиха да запази позиция. Малко по-късно обаче инженерът му обяви по радиото, че разполага с разрешение за атака и изпреварване. Реакцията на Леклер предизвика дискусии в падока, след като той отвърна: „Да. Уведомете ме, ако това, за което се бяхме разбрали преди състезанието, вече не е в сила.“ А преди финала от бокса пак наредиха на Леклер да не атакува Хамилтън.

Хамилтън пресече финалната линия на шеста позиция в Катар, като остави Леклер непосредствено след себе си с пасив от едва 0,483 секунди. В разговор с медиите британският пилот разясни, че събитията на старта са се развили според моментната ситуация на пистата, а не заради предварителна отборна схема.

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„Той допусна грешка и излезе на първи завой. Аз направих отлично ускорение на излизането и го заобиколих от външната страна. Никога не е имало уговорка да намалявам, ако той излезе от пистата, така че това не е мой проблем. През цялото състезание просто се придържахме към плана чак до спиранията в бокса“, подчерта Хамилтън.

Попитан за деградацията на гумите, Хамилтън сподели: „Първият стинт беше наред. Вторият също се усещаше доста приличен, но в последната серия от обиколки изпитах огромни затруднения с баланса. Не знам каква бе причината и дали не съм получил някаква повреда по колата, не съм сигурен. И все пак, мисля, че това беше най-малко вълнуващото състезание за целия сезон.“

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Крайният изход в Катар оставя Хамилтън пред Леклер в подреждането, а с постигнатия точков актив тимът на Ферари вече си гарантира второто място при конструкторите, като може да насочи цялото си внимание към финалния кръг от шампионата в Абу Даби.

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Снимки: Gettyimages