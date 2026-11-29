Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Катар

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Катар, в която Андреа Кими Антонели триумфира пред съотборника си Джордж Ръсел и Оскар Пиастри:

Андреа Кими Антонели – 427 точки Макс Верстапен – 316 Джордж Ръсел – 282 Люис Хамилтън – 275 Ландо Норис – 274 Шарл Леклер – 256 Оскар Пиастри – 182 Исак Хаджар – 126 Лиам Лоусън – 91 Пиер Гасли – 52 Арвид Линдблад – 38 Франко Колапинто – 35 Оливър Беарман – 23 Габриел Бортолето – 15 Нико Хюлкенберг – 14 Карлос Сайнц – 11 Естебан Окон – 7 Фернандо Алонсо – 7 Алекс Албон – 7 Юки Цунода – 1 Рио Хиракава – 1 Ланс Строл – 0 Валтери Ботас – 0 Серхио Перес – 0 Рафаел Камара – 0

Андреа Кими Антонели с първа победа като световен шампион във Формула 1

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Снимки: Sportal.bg