Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Катар, в която Андреа Кими Антонели триумфира пред съотборника си Джордж Ръсел и Оскар Пиастри:
Андреа Кими Антонели – 427 точки
Макс Верстапен – 316
Джордж Ръсел – 282
Люис Хамилтън – 275
Ландо Норис – 274
Шарл Леклер – 256
Оскар Пиастри – 182
Исак Хаджар – 126
Лиам Лоусън – 91
Пиер Гасли – 52
Арвид Линдблад – 38
Франко Колапинто – 35
Оливър Беарман – 23
Габриел Бортолето – 15
Нико Хюлкенберг – 14
Карлос Сайнц – 11
Естебан Окон – 7
Фернандо Алонсо – 7
Алекс Албон – 7
Юки Цунода – 1
Рио Хиракава – 1
Ланс Строл – 0
Валтери Ботас – 0
Серхио Перес – 0
Рафаел Камара – 0
Андреа Кими Антонели с първа победа като световен шампион във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg