Марк Маркес след последното си състезание: Помислих си, че победата е възможна

Марк Маркес не успя да спечели последното си състезание в MotoGP, след като завърши втори зад Раул Фернандес в Гран При на Валенсия.

#MARCmade, more incredible memories made. ❤️ #ValenciaGP 🏁 | #ThankYouMarc https://t.co/JLEycHmmrC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

След финала осемкратният шампион призна, че в края си е помислил, че победата на „Рикардо Тормо“ е възможна, след като в заключителната фаза се доближи до лидера. Испанският пилот на Дукати също така каза, че през цялото време е карал с усмивка, наслаждавайки се на своя финален старт в MotoGP.

Малко не достигна на Марк Маркес да се оттегли от MotoGP с победа

„Насладих се много на това последно състезание. През цялото време бях усмихнат. В един момент си помислих, че победата е възможна и се опитах, но останах без гуми в края, а Раул беше много бърз.



„Много съм щастлив, че карах с тези невероятни пилоти, че израснах в MotoGP. Аз съм част от MotoGP, но MotoGP е моят живот. Много съм щастлив. Благодаря ви, че ме приехте, дадох всичко от себе си на мотоциклетите и те ми дадоха много, благодаря“, заяви емоционалният Маркес.

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Снимки: Gettyimages