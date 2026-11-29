Раул Фернандес: Перфектен финал на сезона, Марк е най-добрият за всички времена

Раул Фернандес ще остане в историята като последният пилот, спечелил състезание с 1000-кубиков мотоциклет в MotoGP, но неговата победа във Валенсия остана в сянката на оттеглянето от спорта на Марк Маркес.

The last big trophy of 2026 goes to @25raulfernandez 👏 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/WdvaQMHfVs — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

Фернандес поведе още в края на втория тур на „Рикардо Тормо“, след което постигна един напълно заслужен успех. Зад него втори и трети финишираха Маркес и Педро Акоста, а самият Фернандес призна, че за него е наистина специално да спечели последното състезание на Маркес в MotoGP.

Малко не достигна на Марк Маркес да се оттегли от MotoGP с победа

„Невероятно е! И в най-смелите ми мечти не съм си представял, че ще спечеля последното състезание на Марк. Нямам какво да кажа. Беше много трудно да задържа Марк зад мен. Всички знаем, че той е страхотен, най-добрият пилот в историята, така че да го задържа зад мен в продължение на 25, 26 обиколки не беше лесно, той ме натискаше през цялото време.



„Спечелих последната победа в Мишлен, последната победа с 1000-кубиков мотор, така че да, много съм щастлив. Аз съм на един подиум в Марк и Педро. Благодаря на отбора, благодаря на Априлия, през годината свършихме страхотна работа и това е перфектният финал“, каза Фернандес.

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Снимки: Gettyimages