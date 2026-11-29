Пълно класиране при отборите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Катар, в която Мерцедес спечели двойна победа с Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел, а с тях на подиума се качи и Оскар Пиастри от Макларън:
Мерцедес – 709 точки
Ферари – 531
Ред Бул – 456
Макларън – 456
Рейсинг Булс – 116
Алпин – 87
Хаас – 31
Ауди – 29
Уилямс – 16
Астън Мартин – 7
Кадилак – 0
Андреа Кими Антонели с първа победа като световен шампион във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg