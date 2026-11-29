Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Катар

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Катар, в която Мерцедес спечели двойна победа с Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел, а с тях на подиума се качи и Оскар Пиастри от Макларън:

Мерцедес – 709 точки Ферари – 531 Ред Бул – 456 Макларън – 456 Рейсинг Булс – 116 Алпин – 87 Хаас – 31 Ауди – 29 Уилямс – 16 Астън Мартин – 7 Кадилак – 0

Андреа Кими Антонели с първа победа като световен шампион във Формула 1

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Снимки: Sportal.bg