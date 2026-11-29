Преслав Петков с 6 точки, Дюрен с категорична победа в Германия

Националът Преслав Петков и неговият Пауърволейс (Дюрен) записаха нова категорична победа в германската Бундеслига. Петков и компания се наложиха у дома над слабака ФКО (Берлин) с 3:0 (25:18, 25:18, 25:13) в изтеглена среща от 27-ия кръг на шампионата, която продължи едва 67 минути.

Така Дюрен е начело във временното класиране с 8 победи, 1 загуба и 25 точки, но преди изиграването на останалите двубои. В редовния 9-и кръг Петков и съотборниците му ще са гости на Мителдойчланд. Мачът е във вторник (1 декември) от 20,30 часа българско време.

Преслав Петков с 10 точки, Дюрен на полуфинал за Купата на Германия

След като пропусна вчерашната среща срещу Гризлис (Гийзен), Преслав Петков се завърна в стартовия състав на Дюрен. Българският национал игра цял мач и се отличи с 6 точки (3 блока и 50% ефективност в атака) за успеха.

Паул Нустерер стана най-резултатен за победителите с 18 точки (4 аса, 50% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане), а Кайл Полсън добави 11 точки.

За гостите от Берлин Ханес Улрих Рьорс беше единственият с двуцифров актив, след като приключи с 13 точки (1 блок, 3 аса, 35% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане).

ДЮРЕН – ФКО (БЕРЛИН) 3:0 (25:18, 25:18, 25:13)

ДЮРЕН: Тобиас Йоханес Хош 2, Джордан Канъм 7, Кайл Полсън 11, Паул Нустерер 18, ПРЕСЛАВ ПЕТКОВ 6, Даниел Ветер 7 – Трой Гуч–либеро (Андрес Йефанов 4)

ФКО: Юлиус Щраубе, Каюс Клайнер 9, Ханес Улрих Рьорс 13, Арне Скреба 2, Феликс Щеле 1, Леонас Фриче 4 – Михайло Косяк–либеро (Йорис Бакхаус 1, Юлиус Рошер, Хенри Вилде, Килиан Шмидеке 1, Антон Мюлер 1).

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