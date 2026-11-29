Петя Баракова е MVP за 7-ия успех на "българския" Динамо (Букурещ)

Гергана Кьосева и Петя Баракова с категорична победа в дербито на Букурещ

Българските националки Гергана Кьосева и Петя Баракова и техният Динамо (Букурещ) записаха категорична победа в столичното дерби на румънското волейболно първенство при жените.

Възпитаничките на сръбския специалист Милош Гаврилович разгромиха у дома Рапид (Букурещ) с 3:0 (25:18, 25:12, 25:14) в двубой от 9-ия кръг на Дивизия А1.

Срещата продължи едва 66 минути в зала „Динамо“ в румънската столица.

Гергана Кьосева започна като титуляр в първите два гейма и реализира 9 точки (1 блок, 53% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане – +7).

Петя Баракова бе титуляр във всичките три гейма и се отличи с 4 точки (2 аса, 67% ефективност в атака – +4). Българската разпределителка насочи атаката на своя тим към убедителните 44% ефективност.

Чехкинята Тереза Хрусецка бе най-резултатна за победителките и в двубоя с 12 точки (2 блока, 3 аса, 70% ефективност в атака – +8).

Нидерландката Анеклер тер Брюге добави 11 точки (1 блок, 2 аса, 28% ефективност в атака – +3).

Джорджана Попа, която замени Гергана Кьосева, също реализира 9 точки (1 блок, 1 ас, 78% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане – +8).

За Рапид най-резултатна стана Лариса Василика с 10 точки (2 блока, 32% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане – +3).

Сръбкинята Татяна Гайич добави 9 точки (2 аса, 26% ефективност в атака – +3).

Динамо демонстрира категорично превъзходство на сервис (10:3), на блокада (7:5), в атака (44% срещу 26%) и на позитивно посрещане (49% срещу 31%).

РУМЪНИЯ, ДИВИЗИЯ А1 – ЖЕНИ, 9-И КРЪГ

ДИНАМО (БУКУРЕЩ) – РАПИД (БУКУРЕЩ) 3:0 (25:18, 25:12, 25:14)

ДИНАМО: ПЕТЯ БАРАКОВА 4, Анеклер тер Брюге 11, ГЕРГАНА КьОСЕВА 9, Ана Кристина Мирон 6, Тереза Хрусецка 12, Андра Саву Бадиу 5 – Даниела Янсова – либеро (Джорджана Попа 9, Сара Михаела Дину – либеро)

Старши треньор: МИЛОШ ГАВРИЛОВИЧ

РАПИД: Канна Ханазава 1, Татяна Гайич 9, Ели Уатара 5, Лариса Василика 10, Мария Исабела Станчу 2, Раиса Лаура Йоан 2 – Мария Ирина Коман – либеро (Ана Жулия Пейшото 1, Мара Стефания Василеску 1, Мария Александра Аврам, Йоана Александра Криклевиц, Ариана Мария Попа)

Старши треньор: МАРИУС МАЧИКАШАН

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