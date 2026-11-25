Преслав Петков с 10 точки, Дюрен на полуфинал за Купата на Германия

Волейболният национал Преслав Петков и неговият СВД Пауърволейс (Дюрен) се класираха за полуфиналите в турнира за Купата на Германия.

Възпитаниците на Кристоф Ахтен се наложиха като гости над Варнемюнде с 3:0 (25:14, 26:24, 25:23) в четвъртфинален двубой, продължил 85 минути.

Преслав Петков изигра силен мач и стана втори по резултатност за своя тим с 10 точки (1 ас, 1 блок и 67% ефективност в атака).

Българският централен блокировач бе титуляр и в трите гейма и реализира 8 от 12-те си атаки.

Канадецът Джордан Канъм бе най-резултатен за победителите с 11 точки (1 блок, 45% ефективност в атака).

Робин Багдади добави 9 точки (1 ас, 1 блок, 70% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане).

Филип Лаутер и Паул Нустерер се отчетоха с по 8 точки за успеха.

За домакините Шей Алекс Макинтайър реализира 15 точки (2 аса, 1 блок, 41% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане).

Габриел Тивс добави 11 точки (48% ефективност в атака).

Дюрен демонстрира превъзходство в атака (56% срещу 45%), на блокада (9:5), от сервис (4:3) и на посрещане (62% срещу 48%).

КУПА НА ГЕРМАНИЯ – ЧЕТВЪРТФИНАЛИ

ВАРНЕМЮНДЕ – СВД ПАУЪРВОЛЕЙС (ДЮРЕН) 0:3 (14:25, 24:26, 23:25)

ВАРНЕМЮНДЕ: Йонатан Крог 3, Шей Алекс Макинтайър 15, Габриел Тивс 11, Фриц Фьонинг 9, Анти Оскари Тапонен 4, Матеуш Славатицки 4 – Максимилиан Пелински – либеро (Ян-Филип Крабел, Тобиас Цандер 1)

СВД ПАУЪРВОЛЕЙС (ДЮРЕН): Роберт Вийбер 3, Джордан Канъм 11, Омар Хойос 7, Робин Багдади 9, ПРЕСЛАВ ПЕТКОВ 10, Филип Лаутер 8 – Трой Артър Гуч 2 – либеро (Паул Нустерер 8, Марчин Ернастович, Андрес Дефанов)

Старши треньор: КРИСТОФ АХТЕН.

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