ВАСК с първа победа за сезона

Тимът на ВАСК постигна първа победа за сезона в женската Demax+ Суперлига. В дербито на "опашкарите" от 8-ия кръг на шампионата, волейболистките на ВАСК се наложиха като домакини над Дея спорт (Бургас) с 3:1 (25:20, 25:22, 22:25, 25:23) в зала "Христо Ботев" в София.

Така ВАСК заема 9-а позиция във временното класиране с 1 победа 7 загуби и 3 точки, а бургазлийки остават на последното 10-о място без успех до момента и само една спечелена точка.

В последния 9-и кръг от първия полусезон ВАСК ще гостува на Миньор (Перник), докато Дея спорт ще гостува на Славия. И двата мача са в събота (5 декември) от 16,00 часа.

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