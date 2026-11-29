Елица Атанасийевич с 18 точки в голямото дерби на Гърция

Бившата капитанка на националния отбор на България Елица Атанасийевич изигра силен мач, но нейният Паниониос допусна драматична загуба в дербито на гръцкото волейболно първенство при жените.

Възпитаничките на турския специалист Юнус Йоджал отстъпиха като гости на Панатинайкос с 2:3 (25:19, 17:25, 17:25, 25:18, 13:15) в двубой от 8-ия кръг, игран пред 350 зрители в зала „Метс“ в Атина.

Елица Атанасийевич бе титуляр във всичките пет гейма и стана втора по резултатност за своя тим с 18 точки (1 блок, 47% ефективност в атака и 59% позитивно посрещане – +11).

Българската волейболистка завърши с най-добрия баланс от всички състезателки в състава на Паниониос.

Сръбкинята Милица Кубура бе най-резултатна за гостенките с 19 точки (38% ефективност в атака – +7).

Гръцката националка Анти Василандонаки добави 12 точки (3 блока, 1 ас, 38% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане – +6).

За победителките най-резултатна стана американката Микая Уайт с 19 точки (1 блок, 1 ас, 39% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане – +8).

Нидерландската националка Елине Тимерман добави 16 точки (1 блок, 2 аса, 50% ефективност в атака – +10).

Полякинята Моника Ламповска се отличи с 15 точки (2 аса, 34% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане – +5).

Чехкинята Габриела Орвошова реализира 12 точки (1 блок, 32% ефективност в атака – +4), а Маркела Папагеоргиу добави 11 точки (2 блока, 2 аса, 47% ефективност в атака – +8).

Волейболистките на Алесандро Киапини имаха сериозно превъзходство на сервис (9:4) и предимство в атака (39% срещу 36%), докато Паниониос бе по-добър на блокада (10:6).

Любопитното е, че двата отбора завършиха с еднакъв процент позитивно посрещане – 52%.

ГЪРЦИЯ, ВОЛЕЙЛИГА – ЖЕНИ, 8-И КРЪГ

ПАНАТИНАЙКОС – ПАНИОНИОС 3:2 (19:25, 25:17, 25:17, 18:25, 15:13)

ПАНАТИНАЙКОС: Ламбрини Константиниду 3, Габриела Орвошова 12, Микая Уайт 19, Моника Ламповска 15, Маркела Папагеоргиу 11, Елине Тимерман 16 – Георгина Антонакаки – либеро (Елисавет Илиопулу, Йелена Делич 2, Мария Рапти, Аристеа Тондай)

Старши треньор: АЛЕСАНДРО КИАПИНИ

ПАНИОНИОС: Изабела Ди Юлио 2, Милица Кубура 19, ЕЛИЦА АТАНАСИЙЕВИЧ 18, Анти Василандонаки 12, Катерина Захакиу 8, Йоана Карелия 1 – Мартина Ксантопулу – либеро (Хелена Грозер 5, Лаура Дейкема, Сидни Шетнан 2, Анна Спану 1, Георгия Ламбруси, Ксения Какурату – либеро)

Старши треньор: ЮНУС ЙОДЖАЛ.

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