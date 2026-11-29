Миньор с лесна победа над Марица 2022

Отборът на Миньор (Перник) записа едва втора победа за сезона в женската Demax+ Суперлига, след като надигра категорично като гост Марица 2022 (Пловдив) с 3:0 (25:21, 25:16, 25:17) в последния мач от 8-ия кръг на първенството.

Така перничанки са на 8-о място във временното класиране с 2 победи, 6 загуби и 8 точки. Марица 2022 пък е на 7-а позиция в подреждането с 3 победи, 5 загуби и 9 точки в актива си.

В последния 9-и кръг от първия полусезон Миньор ще е домакин на ВАСК, докато пловдичанки ще гостуват на Левски София. И двете срещи са в събота (5 декември) съответно от 16,00 и 18,00 часа.

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