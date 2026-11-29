Александра Миланова с 13 точки при нова загуба на Афион в Турция

Националката Александра Миланова и нейният Синнада Хотелс Афион Беледийе Юнташ допуснаха 8-а загуба от началото на сезона в турската Султанлар Лига. Миланова и съотборничките ѝ отстъпиха като гости на Зерен Спор (Анкара) с 1:3 (25:22, 22:25, 24:26, 20:25) в двубой от 11-ия кръг, игран този следобед пред около 600 зрители.

Афион е на предпоследното 13-о място във временното класиране с 3 победи, 8 загуби и 7 точки. В следващата си среща Миланова и компания ще играят с Галатасарай. Мачът е чак на 12 декември (събота) от 12,00 часа българско време.

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Александра Миланова бе титулярка във всички четири гейма и стана една от трите най-резултатни за своя тим с 13 точки (1 блок, 33% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане – +8).

С по 13 точки приключиха и Лиза Сафронова (2 блока, 2 аса, 24% ефективност в атака и 30% позитивно посрещане – +5) и Севджи Солак (37% ефективност в атака – +9).

Над всички за Зерен бе италианката Анна Николети, която заби впечатляващите 31 точки (1 блок, 1 ас, 46% ефективност в атака – +21) за победата.

ЗЕРЕН СПОР – СИННАДА ХОТЕЛС АФИОН БЕЛЕДИЕ ЮНТАШ 3:1 (22:25, 25:22, 26:24, 25:20)

ЗЕРЕН: Аслъхан Кълъч 1, Анна Николети 31, Сара Франклин 7, Фатма Шекерджи 11, Диджле Бабат 12, Ана-Мари Додсън 7 – Джерен Йонал–либеро (Мерве Бичер 6, Екатерина Пипунирова 2, Адуолджок Малуал 1, Хилал Коджакара, Сехер Аксой, Йозлем Алкан–либеро)

АФИОН: Виктория Майер 2, Севджи Солак 13, АЛЕКСАНДРА МИЛАНОВА 13, Лиза Сафронова 13, Йована Кочич 7, Дамла Токман 6 – Илайда Гергеф – либеро (Кейтиеле Алонсо 12, Берак Какачъ, Зейнеп Гюлерюз, Сема Йозбилдже–либеро).

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