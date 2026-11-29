Цвети Илиева заби 21 точки за 4-a победа на Аахен в Германия

Националката Цветелина Илиева изигра поредния си силен мач в германската Бундеслига. Илиева и нейният Лейдис ин Блек (Аахен) се наложиха като гости на Хамбург с 3:1 (25:14, 25:11, 24:26, 25:14) в мач от 8-ия кръг на първенството, игран този следобед.

По този начин Аахен е на 7-о място във временното класиране с 4 победи, 4 загуби и 11 точки. В следващия 9-и кръг Цвети Илиева и съотборничките ѝ са домакини на Зуул (Тюринген). Срещата е в събота (5 декември) от 19,30 часа българско време.

Страхотна Цветелина Илиева с 24 точки! Аахен на полуфинал за Купата на Германия

Цветелина Илиева игра силно цял мач и стана най-резултатна за Аахен с 21 точки (3 блока, 49% ефективност в атака и 39% позитивно посрещане) за победата.

Лара Даровски добави 16 точки (3 аса, 46% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане) за успеха и бе обявена за MVP на мача.

За домакините от Хамбург Зина Зиберт (32% ефективност в атака) и Тиърни Дъней Джаксън (4 блока, 2 аса, 29% ефективност в атака) завършиха с 11 и 10 точки.

ХАМБУРГ – ААХЕН 1:3 (14:25, 11:25, 26:24, 14:25)

ХАМБУРГ: Вилма Юлевик, Сина Зиберт 11, Лина Кьостер 4, Лили Фарос 4, Тиърни Дъней Джаксън 10, Алекса Софи Таден 6 – Франческа Галупи – либеро (Свеа Фробел 7, Лиза Лоуринк 1, Зое Конер, Фиона Дитман)

ААХЕН: Марит Цандер 6, Роса Ентиус 12, ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА 21, Лара Алиса Даровски 16, Кармена Струка 13, Лиана Саркисян 4 – Флориен Ресинк – либеро (Хана Фрайнфелдова 1, Вероника Джокич 4, Свеня Енинг, Мелиса Нафия Демирер – либеро).

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