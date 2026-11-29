Българска доминация! Венислав Антов е реализатор №1 и нападател №1 във Франция

Българският национал Венислав Антов продължава да впечатлява с изявите си във волейболния елит на Франция.

Диагоналът на Туркоа оглавява две от най-престижните индивидуални класации във френската Мармара Спайклига след изиграването на първите си 8 двубоя през сезон 2026/2027.

Венислав Антов е реализатор №1 и нападател №1 във Франция!

Българският национал е записал впечатляващите 191 точки в 33 изиграни гейма, което прави средно 23,88 точки на мач и 5,79 точки на гейм.

Феноменален Венислав Антов с 32 точки във Франция! Туркоа загуби след драма

Антов има аванс от 17 точки пред втория в класацията на най-добрите реализатори – руснака Василий Молотков от Тур, който е реализирал 174 точки в 35 гейма.

Трети е американецът Кевин Кобрин от Ница със 159 точки, а четвърти е португалецът Даниел Мартинш де Пиньо от Тулуза със 152 точки.

Още по-впечатляващо е представянето на българина в нападение. Антов е №1 и по брой реализирани точки от атака със 167 успешни нападения от 290 опита (58% ефективност в атака).

Към тях българският национал е добавил 15 аса и 9 блока. Общият му баланс от началото на сезона е впечатляващите +109.

В последния си двубой Венислав Антов заби 32 точки (1 блок, 2 аса, 62% ефективност в атака – +21) при драматичната домакинска загуба на Туркоан от Поатие с 2:3 (20:25, 21:25, 30:28, 25:22, 9:15).

Българският национал вече 3 пъти през настоящия сезон е избиран за най-полезен волейболист (MVP) на двубоя.

След осмия кръг Туркоан заема 5-а позиция във временното класиране с 18 точки, като изостава само на точка от първите четири отбора – Кан, Тур, Тулуза и Ница.

На 4 декември Венислав Антов и съотборниците му гостуват на лидера Кан.

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