Александра Миланова с 12 точки за победа на Афион над Гьозтепе на Радо Арсов в Турция

Националката Александра Миланова и нейният Синада Хотелс Афион Беледийе Юнташ записаха едва трета победа от началото на сезона в турската Султанлар лига. Миланова и съотборничките й се наложиха категорично като домакини на Гьозтепе, воден от българския специалист Радослав Арсов, с 3:0 (25:16, 25:21, 25:23) в среща от 10-ия кръг на първенството, играна този следобед пред близо 1800 зрители.

Така Афион се изкачи на 12-о място във временното класиране с 3 победи, 7 загуби и 7 точки. Тимът на Радо Арсов пък остава на 8-а позиция в подреждането с 4 победи, 5 загуби и 11 точки, но и мач по-малко. В следващия 11-и кръг Миланова и компания са гости на Зерен Спор (Анкара), докато Гьозтепе е домакин на Тюрк Хава Йоларъ. И двата мача са в събота (28 ноември).

Александра Миланова с 20 точки за драматична победа на Афион

Алекс Миланова изигра силен мач за Афион и стана най-полезна с 12 точки (2 блока, 32% ефективност в атака и 32% позитивно посрещане - +8) за победата.

Севджи Солак и Лиза Сафронова добавиха по 11 точки за успеха.

За тима на Гьозтепе Юшан Жуан беше единствената с двуцифров актив, след като завърши с 13 точки.

СИНАДА ХОТЕЛС АФИОН БЕЛЕДИЙЕ ЮНТАШ – ГЬОЗТЕПЕ ЮПО 3:0 (25:16, 25:21, 25:23)

АФИОН: Виктория Майер 4, АЛЕКСАНДРА МИЛАНОВА 12, Йована Кочич 10, Севджи Солак 11, Лиза Сафронова 11, Дамла Токман 7 – Илайда Наз Гергеф-либеро (Кейтиле Алонсо 2, Берак Какасчъ, Букет Йълмаз, Сема Йозбилдже–либеро)

ГЬОЗТЕПЕ: Нур Гьокбудак 5, Юшан Жуан 13, Зейнеп Демирел 7, Ксения Лябьодкина 8, Езги Бекташ 4, Анна Прасалова 2 – Туна Йозел-либеро (Ребека Латъм 5, Олга Ваганова 6, Суде Бенлъ 1, Анна Асташина, Бурчин Тораман)

Старши треньор: РАДОСЛАВ АРСОВ.

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