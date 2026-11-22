Осасуна пречупи последния не без проблеми

Осасуна постигна трудна, но важна победа у дома с 1:0 над отбора на Малага, който се намира на дъното на класирането в Ла Лига.

Единственото попадение отбеляза Анте Будимир в 20-ата минута, когато засече с глава центриране на Розие. Осасуна доминираше сериозно през първата част и можеше да стигне до още попадения, но първо удар на Барха бе избит, а след това Будимир бе близо да удвои при добавката, но Ресио изчисти пред голлинията.

Малага игра далеч по-добре през втората част. В 48-ата минута Нино излезе очи в очи с Ерера и го прехвърли, но топката премина встрани. Това бе огромен шанс за гостите. В 52-рата обаче отново Будмир бе близо до гола. Негов страхотен изстрел обаче срещна напречната греда.

Малага не успя да стигне до изравнителен гол, а Осасуна завърши мача с човек по-малко, след като във втората минута на добавеното време Катена получи втори жълт картон заради нарушение срещу Дотор.

След този успех Осасуна е на четири точки от опасната зона, докато Малага вече е на цели седем пункта от спасителната.

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Снимки: Imago