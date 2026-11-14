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Черноморец (Балчик) с очаквана победа

  • 14 ное 2026 | 18:12
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Черноморец (Балчик) с очаквана победа

Черноморец (Балчик) спечели гостуването си на Фратрия II (Варна) с 5:2. Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига. Тон за петия пореден успех даде Мартин Янакиев с попадението си в 9-ата минута. Секунди преди почивката, Толга Мюрвет беше спрян с нарушение и удвои от дузпа. Футболистите на Черноморец започнаха добре и втората част, но средата й допуснаха изравняване. Теодор Тодоров и Иван Павлов бяха точни за дубъла. Малко след това дойде и отговорът на гостите – гол на Мирослав Начев. Минути по-късно Кристо Яначков вкара за 2:4. Към края точен беше и Максим Маринов.

Снимка: chernomoretsbalchik.com

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