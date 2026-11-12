СФК Раковски елиминира Марица (Милево) за купата на АФЛ

СФК Раковски (Раковски) отстрани гостуващия му Марица (Милево) с 3:1. Срещата е четвъртфинал на Област Пловдив от турнира за купата на Аматьорската лига. Гостите, които през миналия сезон достигнаха до финала на турнира, сега излязоха без доста основни футболисти. Герой за домакините беше капитана им Петър Атанасов. Той откри резултата през първото полувреме.

Цветелин Петров изравни, десетина минути след почивката. Кулминацията настъпи в края на двубоя. Малко преди него, Атанасов се разписа за втори път. В последните секунди се разигра отлична комбинация между Пламен Койрушки и Петър Атанасов. Топката достигна до младия Георги Патазов. Той отправи прекрасно центриране към нахлуващия Йордан Томбов, който с кинжален удар прониза вратата на Марица – 3:1. В заключителните минути за Раковски влязоха младите надежди на клуба – Иван Дзанев, Патазов, и Томбов.

Снимки: СФК Раковски

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