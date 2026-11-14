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Марица (Милево) повали Спартак (Пловдив) в дербито на кръга

  • 14 ное 2026 | 17:23
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Марица (Милево) повали Спартак (Пловдив) в дербито на кръга

Марица (Милево) победи с 2:0 Спартак (Пловдив) в дербито на 15 кръг от Югоизточната Трета лига и излезе еднолично на второ място в класирането. Успехът бе прекрасен подарък за рождения ден на старши треньора Иван Кочев, който днес става на 61 години.

Още в 3-ата минута Пламен Цончев от състава на домакините изпълни силен пряк свободен удар от около 25 метра, но вратарят Начев успя да избие. При добавката Александър Димов не съумя да прати топката в мрежата.

Само четири минути по-късно Спартак бе близо до откриване на резултата, но след удар на Тодор Тодоров от въздуха, играч на домакините спря топката пред голлинията.

В 29-ата минута домакините от Милево откриха резултата след изпълнение на корнер на Боримир Карамфилов, при което силният вятър затрудни вратаря Мартин Димитров и топката попадна във вратата.

Втората част започна с опасност пред вратата на домакините. В 47-ата минута Ариф Ферадов отправи чудесен удар, който премина на сантиметри от страничния стълб.

В 63-ата минута след разбъркване в наказателното поле Христо Христов се оказа най-съобразителен и удвои преднината на домакините.

Дванадесет минути по-късно Спартак остана с човек по-малко. Тодор Тодоров получи втори жълт картон и трябваше да напусне терена.

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