Диего Симеоне: Знаехме, че ще страдаме, но съумяхме да устоим

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне говори пред медиите непосредствено след края на двубоя срещу Елче, спечелен с 3:2. Срещата донесе седма победа за състава на аржентинеца далеч от дома през сезона — баланс, който вече надминава всички успехи като гост за цялата предишна кампания.

„Влизаме в добър ритъм след поредица от силни представяния и стартирахме срещата уверено, но една злополучна грешка върна съперника в мача. Хулиан реализира страхотен гол, но след рикошета в Ханцко те отново се върнаха в играта. Имахме възможност да отбележим четвърто попадение, докато те можеха да изравнят. Домакините често играят по този начин и се борят до самия край. Бяхме наясно, че ще ни се наложи да страдаме на терена, и съумяхме да се справим с това изпитание", сподели Симеоне.

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Относно опасността подобни колебания да струват скъпо в сряда срещу Барселона, специалистът бе категоричен, че всяка среща има собствен характер:

„Всеки мач е различен. Предстои ни нов сблъсък в сряда и сме наясно, че и тогава ще се наложи да страдаме. Тези двубои винаги са специални и всичко, случило се преди тях, се забравя. От понеделник мислите ни ще бъдат изцяло насочени към тази среща", добави треньорът на "дюшекчиите".

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Снимки: Gettyimages