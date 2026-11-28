Майнц сложи край на негативната серия с драматичен обрат в края

Майнц сложи край на серия от пет поредни загуби във всички турнири, след като спечели с 2:1 домакинството си на Унион. Тимът на Урс Фишер губеше до 85-ата минута, но стигна до успеха с два гола в края. За него това бе първа домакинска победа в Бундеслигата от началото на сезона. Унион няма победа в седем поредни мача и е в зоната на изпадащите.

С оглед на формата на двата отбора не бе изненада, че те започнаха предпазливо. В първия половин час нямаше много опасни ситуации пред двете врати. Гостите поведоха в 37-ата минута след ъглов удар. Топката стигна до Яник Хаберер, който завърши с хубав удар.

❗️❗️❗️H E I M S I E G ❗️❗️❗️ https://t.co/S6UIF7xF1v — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) November 28, 2026

Майнц не записа точен удар през първото полувреме, а след почивката не показа, че може да обърне нещата. Унион бе по-близо до втори гол. Удар на Андрас Шафер мина покрай вратата. Все пак домакините стигнаха до добра възможност, но Надием Амири пропусна отличен шанс.

С наближаването на края Майнц натисна. Вратарят на гостите Фредерик Рьонов направи отлично спасяване слуд удар на Хорербах. Пет минути преди края на редовното време Амири центрира, а Филип Титц изравни след удар с глава. В добавеното време Амири намери Антони Каси, който донесе победата на домакините.

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Снимки: Imago