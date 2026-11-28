ПСЖ увеличи аванса си пред преследвачите в Лига 1

Пари Сен Жермен постигна осма поредна победа в Лига 1, след като се наложи с 2:0 над Лориан на „Парк де Пренс“ в среща от 12-ия кръг. Сени Маюлу (32') и Усман Дембеле (67') отбелязаха попаденията за тима на Луис Енрике, който се върна на победния път след равенството с Рома (2:2) в Шампионска лига.

Столичани вече имат 29 точки на върха в класирането и увеличиха аванса си пред втория Париж ФК на 6 точки. Лориан остава със 17 точки и се намира в средата на таблицата.

Луис Енрике направи шест промени в стартовия си състав в сравнение с двубоя срещу Рома. Сред титулярите се завърнаха Маркиньос и Усман Дембеле, които не бяха започвали мач от 20 октомври, когато получиха контузии при победата над Барселона с 4:2.

Домакините наложиха сериозен натиск още от началните минути. Дембеле разтърси напречната греда, а впоследствие на няколко пъти бе спрян от вратаря на гостите Ивон Мвонго. Малко след изтичането на половин час игра парижани заслужено откриха резултата. Сени Маюлу получи топката от Дро Фернандес и с великолепен удар с левия крак я изпрати в далечния горен ъгъл. В 41-вата минута Маюлу бе близо до второ попадение, но след центриране на Мика Годс уцели страничната греда.

Картината на терена не се промени и след почивката. Мвонго продължи да затруднява нападателите на домакините, като отрази удари на Уарен Заир-Емери, Мика Годс и Усман Дембеле. Съпротивата му обаче бе преодоляна за втори път в 67-ата минута, когато носителят на „Златната топка“ за 2025 година се разписа с мощен удар с левия крак от границата на наказателното поле.

Парижани съхраниха преднината си до последния съдийски сигнал и затвърдиха лидерската си позиция. В следващия кръг отборът на Луис Енрике гостува на Тулуза.

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Снимки: Imago